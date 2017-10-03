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Рауф Миркадыров: «Я не изменник Родины и докажу это в Евросуде»

Автор: Отдел информации 

Верховный суд не удовлетворил жалобу журналиста Рауфа Миркадырова. Об этом журналистам сообщил адвокат Р.Миркадырова Фуад Агаев.

Напомним, что Рауфу Миркадырову было предъявлено обвинение по статье 274 (государственная измена) УК АР. Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был лишен свободы на 6 лет.

В связи с данным решением была подана апелляционная жалоба . В своей жалобе Р.Миркадыров просит оправдать его.

В беседе с корреспондентом haqqin.az, проживающий в Швейцарии Рауф Миркадыров заявил, что решение Верховного суда для него было ожидаемым, но он продолжит добиваться полной своей реабилитации через посредство Европейского суда.

"Я продолжу борьбу за свое честное имя, потому что здесь речь идет об измене Родине, и я не позволю, чтобы это ярмо висело на мне всю жизнь. Я обязательно обращусь в Европейский суд и добьюсь справедливости", - сказал он.

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