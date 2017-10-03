Саакашвили просит политического убежища в Украине

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом рассказала адвокат политика Маркиян Галабала.

«Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса»,— цитирует ТАСС адвоката.

Она сказала, что соответствующее заявление было направлено в управление Государственной миграционной службы (ГМС) Украины во Львовской области. «ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток»,— заявила Галабала.

Напомним, Михаил Саакашвили лишился гражданства Украины, но тем не менее смог возвратиться на ее территорию. Вначале из-за политика отменили движение поезда Пшемысл - Киев, а когда политик попытался пересечь границу на автобусе, объявили о минировании КПП. В итоге Михаилу Саакашвили и его сторонникам все же удалось прорваться в пределы Украины через поставленные перед ними наряды силовиков.