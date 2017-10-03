Китайскую чашу продали за рекордные 38 миллионов

Китайская чаша для мытья кистей времен династии Сун продана за рекордные $37,7 млн на торгах Sotheby's в Гонконге, сообщили во вторник аукционном доме.
Представители аукционного дома Sotheby's отметили, эта чаша побила "мировой рекорд любой китайской керамики", которая когда-либо выставлялась на торги.
Первоначальную стоимость чаши, выставленной на торги во вторник, эксперты оценили примерно в $10,2 млн, аукцион продолжался 20 минут. Приобрел чашу анонимный покупатель по телефону.
В Sotheby's подчеркнули, что чаша, изначально предназначавшаяся для мытья кистей, является примером чрезвычайно редкого китайского фарфора, изготовленного мастерами императорского двора во времена Северной династии Сун.