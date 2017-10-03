Референдум рассорил футболистов сборной Испании

Футболисты Серхио Рамос и Жерар Пике, находящиеся на сборе национальной команды для подготовки к отборочным матчам чемпионата мира - 2018, вновь взялись за выяснение отношений.

На этот раз капитан "Реала" обвинил игрока "Барселоны" в "порче" настроения внутри команды из-за его участия в голосовании за независимость Каталонии от Испании.

Также Рамосу не понравились слова супруга певицы Шакиры о том, что в данной связи тот готов покинуть национальную команду. Из-за этого Пике даже освистали болельщики, пришедшие на тренировку сборной.