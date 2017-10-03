В Барселоне закрыты туристические достопримечательности

Забастовка в Каталонии привела к приостановке работы части общественного транспорта, школ и туристических достопримечательностей. Об этом сообщает The Local.

Уточняется, что данная акция была предпринята в знак протеста против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости.

«Школы и государственные университеты были закрыты, так же как некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей, включая музей современного искусства и футбольный клуб «Барселона», — сообщает издание.