Накануне, 2 октября, по приглашению министра иностранных дел Армении в Ереван прибыл еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Йоханнес Хан, уже успевший сделать в столице Армении заявления, призванные показать, что он убедился в решимости Еревана подписать в ноябре соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Хан подчеркнул, что Армения – первая из стран Восточного партнерства, которая подпишет подобное соглашение с ЕС.

Между тем в экспертном сообществе расценили поездку Хана как инспекционную. Многие считают, что Евросоюз до конца не уверен в том, что Ереван все-таки решится на расширенное партнерство с ЕС.

«И Евросоюз, и Армения заявляют о твердом намерении подписать документ и об отсутствии в этом препятствий. Но чем больше звучит заверений, тем больше они напоминают крики напуганного в темном лесу человека, который кричит, чтобы одолеть страх. Заявления об отсутствии препятствий главным образом создают впечатление, что ответственность за преодоление препятствий Армения и ЕС пытаются спихнуть друг на друга», - пишет по этому поводу газета «Лрагир».

«Нет сомнений в том, что в России немало кругов, которые были бы довольны очередным провалом европейской политики Армении, - продолжает издание. - Таких кругов немало и в самой Армении. Следовательно, не стоит исключать, что до ноября Москва попытается представить соглашение Армения - ЕС как стратегическую угрозу интересам России».

Между тем в беседе с haqqin.az директор Центра проблем европейской интеграции, политолог Юрий Шевцов заявил, что Армения сделала свой геополитический выбор в пользу России давно. «Некоторые шатания на этом пути в результате только убедили армян в том, что иного выбора на самом деле у них нет. Но выбор в пользу союза с Россией не означает закрытия отношений с кем бы то ни было. С ЕС Армения может строить вполне тесные связи. Просто не переходя, как это сделала Украина, «красную черту». Не становясь на путь вступления в ЕС».

- Но вот как раз подписание соглашения с ЕС в Армении большинство армянских экспертов воспринимает как шаг ко вступлению в ЕС. А глава делегации ЕС в Ереване Петр Свитальский уже призвал Армению к подготовке соответствующего законодательства по облегчению визового режима с Евросоюзом.

- Воспринимать люди могут что угодно и как угодно. Но как украинский президент Виктор Янукович в последний момент не подписал договор об ассоциации с ЕС, ибо ему было со стороны России объяснено, что это значит - закрытие свободной торговли с Россией, так и Армения в своих планах соглашения с ЕС не переходит этой грани.

Пример Украины на глазах у Армении. Разрушение союза с Россией для Армении есть даже еще большая катастрофа, чем для Украины. От нее ничего не останется. Там это тоже осознают.

- У Армении уже был опыт 2013 года, когда вместо соглашения с ЕС Ереван объявил о соглашении с ЕАЭС...

- Да, именно так.

В Армении понимают, что есть «красная черта». А в обществе могут мечтать о чем угодно - о жизни в раю, например. С другой стороны, в Армении даже в 2013 году, когда в Украине в ответ на отказ Януковича подписывать ассоциацию с ЕС вспыхнул идеалистичный мечтательный майдан, общество не двинулось всерьез на свой аналогичный «майдан». Сейчас, после того как на украинском примере увидали, что может произойти, если свой «майдан» все-таки устроить, вряд ли в армянском обществе найдутся силы, готовые реально пойти на переориентацию с России на ЕС. Так что «красную линию» Армения, думаю, не перейдет.