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Рекордные убытки в «Азерсу»: 613 миллионов

 

Активы ОАО «Азерсу» на 31 декабря 2016 года составили 608,345 млн. манатов, что на 6,87% меньше аналогичного показателя за соответствующий период 2015 года.

Как передает АПА со ссылкой на отчет «Азерсу», обязательства госпредприятия выросли на 1,94% - до 970,125 млн. манатов, из которых 386,793 млн. - долгосрочные и 583,332 млн. - краткосрочные. Уставный капитал «Азерсу» равен 400 млн. манатов.

«Азерсу» завершило прошлый год с убытками в 612,921 млн. манатов, тогда как доход от продажи воды у него составил 159,837 млн. манатов.

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