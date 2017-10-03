КНДР пригрозила Японии «ядерными облаками»

Северная Корея пригрозила Японии «ядерными облаками» в случае продолжения ею давления на республику. Такое заявление обнародовано было северокорейским Центральным телеграфным агентством.
«Давление Японии на КНДР, обостряющее ситуацию на Корейском полуострове, – это самоубийство, пригоняющее ядерные облака на Японские острова. Никто не знает, когда напряженность, доведенная до взрывоопасного предела, перерастет в ядерную войну. Но если фитиль ядерной войны будет подожжен, то в один миг она вспыхнет и на Японских островах», — говорится в заявлении КНДР.