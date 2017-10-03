США отказали в визе иранским спортсменам

Четверым членам иранской делегации, которые должны были отправиться в Анахайм на чемпионат мира по тяжелой атлетике, отказано в выдаче американских виз, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.

Чемпионат мира пройдет с 28 ноября по 6 декабря.

Среди тех, кто получил отказ, два спортсмена, массажист и директор по связям с общественностью Федерации тяжелой атлетики Ирана.

В сентябре было объявлено, что граждане Чада, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Венесуэлы, Йемена, а также Ирана столкнутся с ограничениями на въезд в США. Новые правила вступят в силу 18 октября.