Fitch: Нефть еще долго не сможет пробить отметку в $60

Цены на нефть вряд ли смогут преодолеть отметку в $60 за баррель еще долгое время, передает Интерфакс - Украина прогноз аналитиков международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Снижение производственных расходов в мире, значительный потенциал роста сланцевой добычи в США и способность этого сегмента быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия должны удерживать средние годовые цены на нефть ниже $60 за баррель в долгосрочной перспективе. Но цены на нефть останутся неустойчивыми и могут периодически превышать наши оценки", - говорится в прогнозе.

Агентство обновило прогнозы, чтобы отразить ограниченный потенциал повышения цен в долгосрочной перспективе.

"Мы также снизили свои прогнозы стоимости газа на британском National Balancing Point (NBP) в соответствии с нашими обновленными оценками стоимости нефти и ожидаем, что увеличение СПГ-мощностей в мире все же приведет к избытку предложения", - отмечается в сообщении.