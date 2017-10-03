Убийцу жены приговорили к пожизненному сроку

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Гурбана Гусейнова, обвинявшегося в двойном убийстве.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, прошедшем под председательством судьи Новруза Керимова, был зачитан приговор обвиняемому, согласно которому Гурбан Гусейнов осужден к пожизненному заключению.

Отметим, что прокурор в своей обвинительной речи также потребовал приговорить Гусейнова к пожизненному лишению свободы.

Напомним, убийство произошло в поселке Сараи Абшеронского района. На почве семейного конфликта Г.Гусейнов убил свою супругу Фараиз Гусейнову и 18-летнюю дочь свояченицы - Рахилю Амур-Тебризи, которая жила на попечении своей тети. Всем троим Г.Гусейнов нанес травмы спортивной гантелью.

Г.Гусейнов был задержан сотрудниками Управления полиции Апшеронского района. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 и 120.2.7 УК АР.

Осужденный – отец певца группы N brothers Исмаила Гусейнова.