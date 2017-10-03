ИГИЛ призналась в убийстве дагестанских полицейских

Убийства участковых в Дагестане были совершены тремя сторонниками террористической группировки «Исламское государство». Об этом во вторник, 3 октября, сообщило подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, специально занимающийся мониторингом деятельности террористов.

30 сентября в Кизлярском районе Дагестана был найден мертвым местный участковый. По версии следствия, неизвестный нанес ему колото-резаную рану в шею, в результате чего тот скончался на месте. Затем преступник похитил табельный пистолет полицейского и на служебном полицейском автомобиле скрылся с места убийства.

После этого, 1 октября, на территориях Бабаюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана, за исключением лишь города Кизилюрт, был введен режим контртеррористической операции. На следующий день в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий силовики ликвидировали двоих боевиков, причастных к убийству участкового.

По данным Directorate 4, после ее нападения на полицейского к банде примкнул еще один боевик, совместно с которым преступники совершили еще одно убийство - участкового Бабаюртовского района.