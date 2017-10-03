Противник Барзани - единственный кандидат в президенты Курдистана

Мохаммад Туфик Рахим является единственным кандидатом на пост президента Иракского Курдистана, выборы которого запланированы на 1 ноября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу избирательной комиссии автономного региона Йари - Хаджи Омара.
"К истекающему во вторник сроку регистрации кандидатов мы получили все необходимые документы, позволяющие Мохаммаду Туфику Рахиму стать кандидатом на пост президента Курдистана. Он единственный выдвинувший свою кандидатуру", — сообщил глава комиссии агентству, которое называет данного кандидата политическим противником действующего президента Масуда Барзани.