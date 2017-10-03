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Испания выдаст США российского хакера

 

Испанский суд принял решение об удовлетворении запроса США на экстрадицию российского программиста Петра Левашова, сообщает Reuters.

П.Левашов был задержан 9 апреля. Суды в Барселоне и Мадриде провели по Skype совместное заседание, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина. Он подозревается американскими властями в причастности к хакерским атакам.

Как рассказала жена Левашова Мария, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые на время своего отдыха арендовали супруги в Барселоне, ворвались представители местных правоохранительных органов. Женщина сообщила, что полицейские отобрали у них с мужем все им принадлежащие электронные устройства.

«Я испросила у них ордер или какие-то бумаги, но они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону - он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и с его фото плохого качества. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах», — рассказала россиянка.

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