Житель Хачмаза расстрелял своего соседа

В Хачмазе местный житель застрелил своего соседа, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, инцидент произошел в селе Гымылгышлаг. 60-летний Гюльбала Мамедсеидов застрелил своего соседа Абдулагу Мехралиева. После совершенного преступления Г.Мамедсеидов попытался покончить с собой.

Оба названных гражданина госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.

Как сообщили haqqin.az в сельском муниципалитете, между соседями всегда были нормальные, вполне дружественные отношения. Инцидент произошел в утренние часы, когда А.Мехралиев находился на своем приусадебном участке.

Сын Мехралиева Идрак отказался от дачи комментариев по теме происшествия по причине, как он указал, крайне своей озабоченности тяжелым состоянием отца.