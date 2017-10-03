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Житель Хачмаза расстрелял своего соседа

Автор: Отдел информации 

В Хачмазе местный житель застрелил своего соседа, сообщает корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, инцидент произошел в селе Гымылгышлаг. 60-летний Гюльбала Мамедсеидов застрелил своего соседа Абдулагу Мехралиева. После совершенного преступления Г.Мамедсеидов попытался покончить с собой.

Оба названных гражданина госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу.

Как сообщили haqqin.az в сельском муниципалитете, между соседями всегда были нормальные, вполне дружественные отношения. Инцидент произошел  в утренние часы, когда А.Мехралиев находился на своем приусадебном участке.

Сын Мехралиева Идрак отказался от дачи комментариев по теме происшествия по причине, как он указал, крайне своей озабоченности тяжелым состоянием отца.

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