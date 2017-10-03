Впервые русский стал главой Дагестана

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщает "Коммерсант".
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен вице-спикер Государственной думы Владимир Васильев.
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, сообщает "Коммерсант".
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен вице-спикер Государственной думы Владимир Васильев.
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