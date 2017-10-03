Российского миллионера обвиняют в педофилии

Российского предпринимателя Владимира Голубева обвиняют в изнасиловании нескольких девочек в возрасте от 8 до 10 лет, сообщает «Комсомольская правда».

Заведено уголовное дело, на сегодняшний день он подозревается в совершении пяти эпизодов. Однако правоохранители считают, что в деле могут появиться и другие эпизоды.

Ранее мужчина уже был осужден за налоговые преступления, получив в качестве наказания три года условно. В связи с 70-летием Победы был амнистирован.

Имя Владимира Голубева в Ярославе более чем известно. Он владеет холдингом «Апрель плюс», куда входит несколько ресторанов, магазинов и строительных компаний. Кроме того, фигурант по делу об изнасиловании является членом попечительского совета Фонда поддержки РПЦ Ярославской епархии: каждый год он предоставляет верующим личный теплоход для крестового похода по Волге.

Обвинение пока не предъявлено, но возбуждено дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Предпринимателю в случае доказательства вины грозит лишение свободы на срок до 20 лет.