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Путин о назначении русского главой Дагестана

 

Президент России Владимир Путин назвал временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева "политическим тяжеловесом",  нужным сегодня республике.

На встрече с В.Васильевым Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России. "Это очень красивая республика, и красота ее не только в природе, но, прежде всего, в людях, которые там живут", — подчеркнул глава государства.

"За эти годы Вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, Вы - политик федерального уровня, и, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен республике", — указал президент РФ.

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