Путин о назначении русского главой Дагестана

Президент России Владимир Путин назвал временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева "политическим тяжеловесом", нужным сегодня республике.

На встрече с В.Васильевым Путин отметил, что Дагестан является одним из важнейших регионов России. "Это очень красивая республика, и красота ее не только в природе, но, прежде всего, в людях, которые там живут", — подчеркнул глава государства.

"За эти годы Вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, Вы - политик федерального уровня, и, на мой взгляд, такой человек сегодня и нужен республике", — указал президент РФ.