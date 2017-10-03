Африканское сафари теперь доступно и в Шемахе

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с новым Шемахинским сафари-парком.

Одним из широко распространенных видов экотуризма в современный период является сафари-туризм. Впервые этот вид туризма появился в отличающейся богатой природой Африке. В связи с тем, что традиционное сафари ставит животных перед угрозой исчезновения, последнее время организаторы этого вида отдыха, отказавшись от сугубо охотничьих туров, переориентируются исключительно на фотосафари. Фотосафари также образно называют «тихой охотой». Между тем в Азербайджане имеются широкие возможности для реализации таких туров. Особо охраняемые природные территории в различных уголках нашей страны - национальные парки и заповедники обладают безусловной привлекательностью для любителей фотосафари по всему миру.

Связанные с этим вопросы нашли свое отражение в «Стратегической дорожной карте по развитию специализированной туристической промышленности в Азербайджане», утвержденной в Указе президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года. В ней же отмечено, что Министерство культуры и туризма совместно с Министерством экологии и природных ресурсов, осуществляя исследования экологических туристических возможностей Азербайджана, на основе этого подготовят план мероприятий, связанных с организацией различной туристической деятельности в национальных парках.

Таким образом, будет составлен график оптимальной деятельности по созданным маршрутам. Обустройство этих мест кемпингами может быть также поручено частным операторам.

Отметим, что в документе, наряду с прочим, было оговорено создание Шемахинского сафари-парка, который на сегодня уже уже готов.

Во время ознакомления с парком глава государства и первая леди были проинформированы о том, что ООО «Azər Ekov», созданное в Азербайджане в 2014 году с целью организации на научных основах экологической охоты, адаптации видов диких животных к природе Азербайджана, в короткий срок провело необходимые работы в этом направлении.

В первую очередь, ООО «Azər Ekov» стало членом Международной ассоциации заводчиков оленей и диких копытных - IDUBA. Тем самым ООО получило право представлять данную ассоциацию на Южном Кавказе и предотвратило вступление Армении в эту структуру. Благодаря организованным IDUBA встречам члены структуры в течение определенного времени организовывали собрания, делились мнениями по практике разведения животных, организации охоты, торговле рогами, производству кормов и кормовых добавок и пр. ООО «Azər Ekov», принимавшее участие в мероприятиях этой ассоциации в качестве равноправного члена, поставило перед собой, в частности, такие цели, как приобретение международного опыта и привлечение интереса зарубежных специалистов к азербайджанской природе.

Было отмечено, что в соответствии с поручениями по реализации «Стратегической дорожной карты по развитию в Азербайджане специализированной туристической инфраструктуры» и в целях создания экологического заповедника для диких животных в Шемахинском районе на территории горно-лесистой местности под названием Пиргулу, площадью в 620 гектаров, была, в соответствии с международными стандартами, огорожена территория площадью 480 гектаров. Сюда из хозяйств Латвии, Польши, Словакии, Чехии и Венгрии были завезены 420 голов генетически ценных животных - благородных оленей, ланей и муфлонами, а также обеспечен их выпуск на специально охраняемую территорию. В результате проведенных селекционных и ветеринарных мероприятий число этих животных к настоящему времени увеличилось почти вдвое. Сейчас парк населяют 790 животных, в том числе 260 голов благородных оленей, 250 - муфлонов и 280 - маралов.