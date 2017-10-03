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Турецкий "Халк" руками передвинул автомобиль видео

 

Силач Хакан Акар по прозвищу Талк (турецкий Халк) руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль, сообщает Daily Mail.

Месяц назад тетя Хакана оставила машину (случайно или нет - издание не уточняет) на соседской выездной дорожке. Соседи в отместку стали загораживать ей выезд. Женщина попросила помощи у племянника, который вначале попытался было договориться с соседями, однако  на мировую пойти те отказались. 

"Я сказал этому парню: "Или ты отгонишь машину, или ее отгоню я". Он ответил, что вызовет полицию, но я не возражал, потому что знал: блокировать чужую выездную дорожку неправильно", — заявил силач.

В итоге Хакан приподнял соседский Opel Corsa и оттащил его в сторону. От чрезмерных усилий молодой человек потерял обувь, однако проезд все-таки освободил.

Владельцы Opel не остались в долгу и обвинили Акара в поломке их автомобиля.

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