Силач Хакан Акар по прозвищу Талк (турецкий Халк) руками передвинул неправильно припаркованный автомобиль, сообщает Daily Mail.

Месяц назад тетя Хакана оставила машину (случайно или нет - издание не уточняет) на соседской выездной дорожке. Соседи в отместку стали загораживать ей выезд. Женщина попросила помощи у племянника, который вначале попытался было договориться с соседями, однако на мировую пойти те отказались.

"Я сказал этому парню: "Или ты отгонишь машину, или ее отгоню я". Он ответил, что вызовет полицию, но я не возражал, потому что знал: блокировать чужую выездную дорожку неправильно", — заявил силач.

В итоге Хакан приподнял соседский Opel Corsa и оттащил его в сторону. От чрезмерных усилий молодой человек потерял обувь, однако проезд все-таки освободил.

Владельцы Opel не остались в долгу и обвинили Акара в поломке их автомобиля.