Нетаньяху обещает присоединить еврейские поселения к Израилю

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал сделать частью Израиля Маале-Адумим, одно из крупнейших еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, и возвести там тысячи новых единиц жилья и промышленных объектов.

"Я провозглашаю, что Маале-Адумим получит мощный импульс развития. Мы построим здесь тысячи единиц жилья. Мы создадим новые промышленные зоны и расширим существующие, чтобы ускорить развитие города. Это место будет частью государства Израиль", — цитирует пресс-служба Нетаньяху его заявление при посещении Маале-Адумим.

Премьер также пообещал поддержать законопроект о включении в границы Иерусалима соседних с ним еврейских поселений. Иерусалим, в том числе и его арабские районы и исторический центр, местное законодательство трактует как неотъемлемую часть Израиля и отказывает в том же статусе Западному берегу с его поселениями.