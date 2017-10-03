Пять человек погибли при падении самолета Ан-28 близ Алма-Аты. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

Ранее стало известно, что самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, пропавший с радаров в 28 км от Алма-Аты, найден горящим, спасатели ведут тушение судна. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

"Наши подразделения прибыли на место. Производится тушение самолета", - информировал Иманкулов.

* * * 18:53

Самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, выполнявший санитарный рейс по маршруту Алма-Ата – Шымкент, пропал с локаторов после вылета. На его борту находились пять человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Самолет упал недалеко от Алма-Аты, спасатели тушат возникший пожар, сказал официальный представитель Комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

О судьбе находившихся на борту самолета пока нет никакой информации.