Находящийся под арестом бывший министр здравоохранения Али Инсанов обратился к председателю Верховного суда, сообщает АПА.

Согласно информации, в своем письме А.Инсанов выразил возражение в связи с тем, что по его кассационной жалобе не было проведено судебное заседание.

Напомним, что 7 апреля в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. По приговору суда, Али Инсанов был лишен свободы сроком на 7 лет и 5 дней.

На приговор была подана апелляционная жалоба, однако суд не удовлетворил жалобу. А.Инсанов обратился в Верховный суд с кассационной жалобой. Однако дата проведения суда по данной жалобе пока неизвестна.