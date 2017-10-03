Подписаться на уведомления
 

В Курдистане недовольны позицией США

 

Иракский Курдистан считает позицию США относительно референдума о независимости региона стратегической ошибкой, выгодной властям в Багдаде, заявил заместитель председателя парламента региона Джафар Ибрагим, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил 29 сентября, что референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным. США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия.

«Они опасаются того, что выбрано неподходящее время, и что это может стать фактором, ослабляющим коалицию по борьбе с ИГИЛ. Но мы им доказали в нескольких посланиях, что Иракский Курдистан в начале сражался с террористической группировкой ИГИЛ в одиночку, и сломил хребет терроризма при помощи международного сообщества», — заявил политик.

«Мы считаем позицию США еще одной стратегической ошибкой американской администрации, то, что они связывают демократический референдум с другой темой — борьбой с ИГИЛ. Это еще одна историческая ошибка, ей предшествовала историческая ошибка, когда США решили уйти из Ирака и оставили пустое пространство для соседних государств и террористических группировок. Их позиция против референдума подстегивает террористов в регионе, ей пользуются также правители в Багдаде, которые угнетают своими мерами наказания», — заявил Ибрагим.

351 просмотров


Старости
Расул Гулиев выдвинул кандидатуру на пост президента
Расул Гулиев выдвинул кандидатуру на пост президента
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
4 Окт 14° / 9°
5 Окт 17° / 11°
6 Окт 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9904 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

США не выйдут из ядерной сделки с Ираном заявление министра
Додон рассказал о божественной природе своей власти
В Курдистане недовольны позицией США
В Турции арестованы десятки чиновников
Крушение самолета в Казахстане: пятеро погибших обновлено 19:12
Али Инсанов обратился к председателю Верховного суда
Нетаньяху обещает присоединить еврейские поселения к Израилю
Турецкий "Халк" руками передвинул автомобиль видео
Ильхам Алиев наградил работников образования
ИГИЛ показала плененных российских солдат видео
Ильхам Алиев выделил деньги Федерации волейбола
Африканское сафари теперь доступно и в Шемахе
Хадиджа Исмайлова вызвана в полицию
Ирак накажет курдских депутатов
Путин о назначении русского главой Дагестана
Российского миллионера обвиняют в педофилии
Впервые русский стал главой Дагестана
Житель Хачмаза расстрелял своего соседа
Испания выдаст США российского хакера
Скончался Джалал Талабани
Расул Гулиев выдвинул кандидатуру на пост президента
Противник Барзани - единственный кандидат в президенты Курдистана
ИГИЛ призналась в убийстве дагестанских полицейских
Убийцу жены приговорили к пожизненному сроку
Fitch: Нефть еще долго не сможет пробить отметку в $60
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться