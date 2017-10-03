В Курдистане недовольны позицией США

Иракский Курдистан считает позицию США относительно референдума о независимости региона стратегической ошибкой, выгодной властям в Багдаде, заявил заместитель председателя парламента региона Джафар Ибрагим, передает РИА Новости.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил 29 сентября, что референдум, который прошел в Иракском Курдистане, является односторонним и нелегитимным. США не признают его итоги и призывают все стороны воздержаться от насилия.

«Они опасаются того, что выбрано неподходящее время, и что это может стать фактором, ослабляющим коалицию по борьбе с ИГИЛ. Но мы им доказали в нескольких посланиях, что Иракский Курдистан в начале сражался с террористической группировкой ИГИЛ в одиночку, и сломил хребет терроризма при помощи международного сообщества», — заявил политик.

«Мы считаем позицию США еще одной стратегической ошибкой американской администрации, то, что они связывают демократический референдум с другой темой — борьбой с ИГИЛ. Это еще одна историческая ошибка, ей предшествовала историческая ошибка, когда США решили уйти из Ирака и оставили пустое пространство для соседних государств и террористических группировок. Их позиция против референдума подстегивает террористов в регионе, ей пользуются также правители в Багдаде, которые угнетают своими мерами наказания», — заявил Ибрагим.