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Багдад оставил Курдистан без долларов

 

Центральный банк (ЦБ) Ирака проинформировал во вторник региональное правительство Иракского Курдистана о прекращении продажи долларов четырем ведущим банкам этого автономного района, сообщает агентство Reuters со ссылкой на банковские и правительственные источники.

Кроме того, по данным агентства, ЦБ остановит все переводы иностранной валюты в Курдистан.

Ранее сообщалось, что во вторник Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал за заморозку всех финансовых операций с курдским регионом. Соответствующая резолюция была внесена на рассмотрение Парламентским комитетом по финансам и одобрена в ответ на проведенный властями Курдистана 25 сентября референдум о независимости автономии. В частности, Центробанку поручено прекратить продажу твердой валюты как банкам автономии, так и тем банковским структурам, которые имеют там свои филиалы.

28 сентября базирующийся в Лондоне арабоязычный новостной портал Al Araby Al Jadeed со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦБ Ирака сообщил, что регулятор приостановил все финансовые операции с Курдистаном. По словам чиновника, три банка курдской автономии не были допущены к утренним торгам с твердой валютой, которые прошли в Багдаде. Кроме того, банковским учреждениям и переводящим финансовые средства организациям, работающим в столице и других 14 провинциях страны, было запрещено направлять валютные средства в Курдистан.

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