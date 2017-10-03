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Пентагон обвинил пакистанскую разведку в связях с террористами

 

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что Пакистанское управление межведомственной разведки (ISI) имеет связи с террористическими группами, сообщает Reuters.

Официальные лица США уже давно разочарованы тем, что они называют нежеланием Пакистана действовать против исламистских групп боевиков, включая движение «Талибан» и «Сеть Хаккани».

21 августа сообщалось, что президент США Дональд Трамп принял решение об отправке в Афганистан дополнительного контингента американских военных. Источники CBS News тогда же уточнили, что глава государства потребует у властей Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам.

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