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В Бразилии предотвратили крупнейшее в истории ограбление банка

 

Преступники в Бразилии попытались совершить крупнейшее ограбление в истории страны, передает телеканал Globo.

Согласно информации, злоумышленники выкопали тоннель длиной более 500 метров. Он вел в помещение банка Banco do Brasil в Сан-Паулу, где хранился 1 млрд бразильских реалов ($314 млн). Группе из 16 грабителей пришлось потратить на его строительство более миллиона долларов.

Бандиты приобрели в городе дом, откуда и начали строить тоннель. Чтобы избежать шума, все работы грабители провели вручную. Местные жители не заметили ничего подозрительного, хотя работы велись несколько месяцев.

Завершить работу грабители планировали 5 октября. Однако в ночь на 2 октября полиция обнаружила тоннель и задержала злоумышленников.

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