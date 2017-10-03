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Махмуд Мамедгулиев о переговорах с Евросоюзом

 

Очередной этап переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве Евросоюз - Азербайджан пройдет в конце октября, сказал сегодня журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По словам замминистра, во время этой встречи будут обсуждены также вопросы политической безопасности.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

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