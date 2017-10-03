Король Испании Филипп VI не признал проведение референдума о статусе Каталонии. Об этом он сказал в телевизионном выступлении через два дня после голосования на территории автономии, сообщает El Pais.

По словам короля, женералитет (правительство) Каталонии проводил референдум незаконно и своими действиями они нарушили демократические принципы с целью разрушить единство Испании.

«Они приняли решения, которые систематически нарушали правила, показывая презрение к властям страны, которых они представляют в Каталонии», — подчеркнул король в обращении к нации.

Филипп VI добавил, что власти автономии нарушили и конституцию Испании, и закон об автономии Каталонии.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.