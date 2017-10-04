Госдеп объяснил вторжение в генконсульство России

Сотрудники Госдепартамента США проникли в здание генконсульства России в Сан-Франциско, потому что время, отведенное для проживавших там россиян, закончилось, заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт, передает РИА Новости.

"Первое октября было тем днем, который мы любезно предоставили российскому правительству, потому что мы узнали, что в некоторых этих зданиях генконсульства живут семьи. Некоторые люди проживали в этих помещениях офисного типа. Когда мы узнали об этом, мы предложили дополнительное время, чтобы они собрали свои вещи и ушли. Поэтому мы разрешили им жить в этих квартирах до 1 октября, и их время вышло. Вот все, что произошло", — заявила Науэрт на брифинге.

При этом она подчеркнула, что "никаких замков не ломали" и сотрудники ФБР в мероприятии не участвовали.