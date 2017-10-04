Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подписал с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Договор о стратегическом партнерстве.

«Этот визит подтвердил, что в лице Российской Федерации мы имеем надежного друга, ответственного и честного партнера», — сказал глава Туркмении, выступая перед представителями СМИ по итогам туркмено-российских переговоров. Не забыв при этом подчеркнуть, что «Туркменистан также поддерживает Россию во всех ее конструктивных начинаниях».

Не отставал от Аракдага и президент Путин. Который на чистом глазу заявил, что у Москвы и Ашхабада создана целая система механизмов взаимодействия в различных сферах. И вообще - объем товарооборота между Россией и Туркменией сможет восстановиться в ближайшее время. Правда, не совсем ясно, какой именно объем и за какой именно год. Поскольку после того, как Газпром отказался от закупок туркменского газа, доля Ашхабада во внешнеторговом обороте Москвы сравнялась с долей некоторых африканских стран – около 0,3%. Впрочем, чтобы это неудобное сравнение не возникло, Путин даже назвал столицу Туркменистана «жемчужиной Центральной Азии», сорвав овации присутствующих.

Словом, в части конкретики визита – все было совсем плохо. 15 подписанных в ходе визита документов. Ну а то, что входивший в состав российской делегации губернатор Орловской области Вадим Потомский установил побратимские отношения между Орлом и городом Мары, вообще не может вызвать иной реакции, кроме иронической ухмылки. Особенно с учетом того, как туркменское посольство выдает визы на въезд в страну. Хотя теперь, возможно, для туристов из Орловской области будут делать исключение…

Интерес Кремля к Туркменистану вполне объясним, хотя и полностью находится вне рамок экономических интересов России. Туркменский газ Москве не нужен от слова «совсем» (а потому в составе российской делегации не было руководителя «Газпрома» Алексея Миллера), сколько-нибудь интересных для российских инвесторов сфер в Туркмении попросту не существует. Но Ашхабад, помимо прочих геополитических преимуществ – это почти 750 километров общей границы с Афганистаном. Страной, где Москва уже полтора года ведет тщательно скрываемую от всех собственную игру. Точнее – закручивает интригу, которую в нужный момент надеется использовать в качестве дополнительного козыря на переговорах с Вашингтоном.

И здесь без добрых отношений с Бердымухамедовым Кремлю – ну просто никак. В очередной внешнеполитической атаке Москвы, о которой читатели haqqin.az узнают в ближайшее время, у него есть все шансы стать одной из ключевых фигур. А потому недоумение наблюдателей тем, что в ходе визита российская делегация ни слова не сказала в защиту компании МТС, которая в пятницу, 29 сентября, объявила о вынужденной приостановке предоставления услуг в Туркмении из-за незаконных действий местного государственного оператора «Туркментелеком», выглядит совершенно наивной.

Какая защита российской кампании? В свое время ради дружественных отношений с Туркменбаши Москва с легкостью сдавала десятки тысяч своих соотечественников, проживавших тогда в Туркменистане (сделка «Газ-люди»). И сейчас ставки не меньше.

Собственно, Бердымухамедов в ходе нынешнего визита пока не дал Путину своего окончательного согласия на участие в новой внешнеполитической стратегии Кремля. Но, по большому счету, выбор у него не велик. Ведь именно обсуждение данного вопроса было главной причиной личного посещения Путиным Ашхабада. И мистическим этот визит выглядел только от того, что главная тема переговоров тщательно скрывалась. В том числе – нейтральными речами и подписанием ни к чему не обязывающих документов.