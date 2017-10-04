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Король Салман едет к Путину

 

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд начнет сегодня государственный визит в Россию, передает ТАСС.

Согласно информации, в рамках этого первого визита саудовского монарха в Москву стороны обсудят важнейшие двусторонние и региональные проблемы, а также подпишут ряд знаковых сделок в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики, которые по мнению многих экспертов выведут отношения между двумя крупнейшими производителями и экспортерами нефти в мире на уровень стратегического партнерства

Король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд прибудет в российскую столицу во второй половине дня в среду. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на 5 октября намечены переговоры монарха с президентом РФ Владимиром Путиным.

6 октября с королем Саудовской Аравии встретится премьер-министр России Д.Медведев. Визит монарха в РФ продлится до 8 октября.

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