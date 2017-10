Эту неделю Америка начала с жуткой трагедии, разразившейся в игорной столице мира Лас-Вегасе. Там 64-летний преступник, засевший в номере на 32-ом этаже одного из самых фешенебельных отелей города - Mandalay Bay, хладнокровно расстрелял толпу людей, пришедших послушать на улице концерт кантри-музыки. На сегодняшний день 59 убитых и свыше 500 раненых. Но этот список будет расти. Американские СМИ уже назвали происшедшее самым крупным массовым расстрелом в современной истории страны. Правда, предыдущее преступление ненамного отстало от него - прошлым летом в дискоклубе для геев в городе Орландо были убиты 49 человек.

Джихадистский след отсутствует. Что тогда?

О мотивах преступника, местного жителя Стивена Пэддока, ничего не известно. Как и большинство подобных серийных убийц, он вел уединенный образ жизни в одном из районов для пенсионеров. Соседи практически не видели, чтобы он выходил во двор дома подышать воздухом. Чем он занимался внутри, никому не было известно.

Американские власти со скепсисом восприняли сообщение "Исламского государства" о том, что Пэддок, который якобы принял ислам за полгода до этого, совершил преступление по приказу этой террористической организации. Никаких свидетельств связей американского пенсионера с джихадистами следователи не обнаружили. Так же, как и не было выявлено увлечение Пэддока какой-либо религией.

По указу президента Трампа на три дня приспущены все государственные флаги в стране. Президент назвал происшедшее "абсолютным злом" и провел молебен в память о погибших, а их семьям выразил свои соболезнования. Однако все эти действия, считает столичная газета The Washington Post, лишь подчеркивают бессилие американских лидеров перед надвигающимся терроризмом. Даже местный шериф из Лас-Вегаса признался, что он "не знает, как от этого вообще можно было уберечься".

Не прощай, а продай оружие

И сами здравомыслящие американцы, и весь мир, с ужасом наблюдавший за кровавой бойней в Лас-Вегасе, понимают, в чем причина происшедшей трагедии - в неограниченном распространении в Америке огнестрельного оружия, которое не поддается никакому регулированию и контролю. "Прощай, оружие!" - сказали бы словами Эрнеста Хемингуэя после случившегося жители подавляющего большинства цивилизованных государств. И во многих странах после принятия разумных законов по контролю над оружием преступность поубавилась. А в Соединенных Штатах смертельных случаев от огнестрельного оружия в 16 раз выше, чем в Германии, и в шесть раз выше, чем у их северного соседа - Канады. Британская газета Guardian скрупулезно подсчитала: за последние 1735 дней от убийств, вызванных огнестрельным оружием, в Америке погибли 1516 человек.

Право на приобретение и ношение оружие закреплено 2-ой поправкой Конституции. Оно предоставляло militia, народному ополчению, право иметь это оружие, дабы защищать себя в условиях борьбы Штатов за независимость от Великобритании.

И что, с тех пор в Америке ничего не изменилось? Она по-прежнему борется за свою независимость? Именно поэтому стрелку из Лас-Вегаса понадобилось от 18 до 20 стволов, включая автоматические АК-47, которые он пронес в номер отеля? Или ему нужны были эти автоматы, чтобы обороняться от враждебных соседей в своей резервации для пенсионеров? Или чтобы обезопасить свои мусорные баки от надоедающих енотов? Не задавались ли вы вопросом - зачем такой арсенал тихому человеку из Невады в инспекции, исправно дававшей ему добро на приобретение горы оружия?

"Калашников" как икона

Дебаты о контроле над оружием, проходящие в Америке уже многие годы, ни к чему не приводят. "Винтовка - это не средство защиты, не предмет некой технологии, даже не политическая тема или предмет споров, - уверяет историк Гэрри Уиллс. - Это объект почти религиозного благоговения. И поклонение ему снимает все возможные риски от его использования. Владение им не может быть поставлено под вопрос, потому что оно гарантирует жизнь, безопасность и свободу".

Так говорят сами янки. Но у жителей других стран возникают вопросы - кому гарантируется безопасность? На сегодняшний день ясно лишь то, что это оружие не гарантирует жизнь самим же американским гражданам.

Конечно, американским отцам-основателям, разрабатывавшим 2-ю поправку к Конституции страны, пару столетий назад и в голову не могло прийти, к каким трагедиям внутри страны приведет эта поправка. Равно как и то, что Америка, выросшая из колонии в супердержаву и мирового гегемона, начнет использовать всю свою военную мощь для колонизации других стран, но их населению не будет предложена аналогичная американской поправка к конституции для защиты их жизни и здоровья.

Религиозное поклонение оружию как образам с ликами святых? Да, с этим я могу согласиться. При этом культ оружия быстро начинают впитывать и люди, недавно приехавшие в Штаты.

Радиостанция "Голос Америки" рассказывает о некоем иммигранте из России, Николае, 40 лет, который живет в трех часах езды от Нью-Йорка, в тихом красивом поселке. У него большой дом на участке с лесом и прудом, жена и двое очаровательных детей. А еще у Николая около 20 стволов. Самых разных, в том числе и боевых автоматических, с магазинами в 10 и более патронов. Таких, какие президент Барак Обама пытался запретить по всей стране. У него из этого плана ничего не вышло, но местные законодатели запретили магазины с десятью и более патронами.

Это мера привела Николая в ярость. «Магазины с десятью и более патронами в штате Нью-Йорк запретили, разрешается только с семью и меньше, – возмущается он. - Производители даже не выпускают винтовки AR-15 с магазинами меньше десяти патронов. Иногда бывают магазины на пять патронов. Но кому такое оружие нужно? Ты даже койота не можешь уверенно убить пятью пулями».

Койота, может быть, и не убьешь. А вот свыше 50 человек с балкона отеля в Лас-Вегасе можно расстрелять, даже особенно не целясь, если у тебя 20 стволов. Можно это сделать даже с закрытыми глазами.

NRA против Барака Обамы

Производители автоматического оружия, объединенные в Национальную оружейную ассоциацию (английская аббревиатура NRA), всей душой ненавидели либерала Обаму. Так же, как и другого президента - демократа Билла Клинтона. При последнем в стране в той или иной степени, в зависимости от штата, с 1994 года действовал формальный закон, запрещающий продавать автоматическое оружие. Помповые ружья для борьбы с койотами и грабителями, равно как пистолеты с любой обоймой - пожалуйста. Но не AR- 15, гражданская модификация военной винтовки М-16 или "калашниковы". Рядовым пользователям объясняли: вы ведь не ведете войну на Ближнем Востоке, вы не спецназовцы в шлемах. Вам для охраны домов и семей этого не нужно.

При республиканце Джордже Буше этот запрет медленно был спущен на тормозах даже без принятия каких-либо законодательных мер. В 2012 году некий Эдам Лэнца, который, как выяснилось позже, страдал психическим заболеванием, ворвался в школу штата Коннектикут с сумкой, в которой лежала полуавтоматическая винтовка R-15 и два пистолета, и начал методично расстреливать детей первого класса и их учителей. Дикая трагедия в школе Сэнди-Хук затмила все предыдущие кровавые бойни - здесь были убиты маленькие дети. В ответ на эту резню Обама пообещал нации ввести жесткий режим по контролю над огнестрельным оружием и таким образом предотвратить новые массовые расправы. Важнейшим пунктом его плана было: введение запрета на продажу многозарядного, имеющего магазины, рассчитанные на больше, чем 10 патронов штурмового оружия, проверка личных данных покупателей и пресечение незаконного оружейного трафика. Но именно здесь, у Белого дома, и возникли серьезные трудности.

Молчание ягнят

Возможность запрета скорострельного штурмового оружия, которое использует американский спецназ для ликвидации террористов, вызвало бурную негодующую реакцию со стороны NRA, которая имеет мощное лобби в Конгрессе и тесно связана с Республиканской партией США. Дело в том, что в случае прохождения президентского билля через конгресс NRA лишился бы значительной части огромных прибылей от продажи оружия, оцениваемых в 15 миллиардов долларов год.

Уже через несколько дней после появления президентского доклада региональные отделения NRA, в рядах которых состоят 4.3 миллиона человек, организовали массовые ралли в различных американских штатах. В Конгрессе обамовский план запрета на продажу штурмового оружия был после этого быстро похоронен.

Непосредственным результатом этих усилий стал нынешний расстрел в Лас-Вегасе. И как на него отреагировали оружейники из NRA? Три дня спустя после страшной драмы они так и не удосужились выпустить хотя бы скромный пресс-релиз.

Как пишет издание Business Insider, такое поведение NRA прикрывает ее нежелание решать проблемы контроля над оружием в США. Но это не удивительно: лоббирующие продажу многозарядных винтовок организации никогда не будут выступать за законы, которые ущемили бы их финансовые интересы. По данным Business Insider, только за два первых квартала 2017 года NRA потратила на рекламу своей продукции денег больше, чем за весь предыдущий год.

Друг оружейников в Белом доме

Оно и понятно. Теперь у оружейников в Белом доме не темнокожий "социалист" Обама, а их заступник, можно сказать, товарищ по оружию. Во время предвыборной кампании Трамп получил от NRA около 30 миллионов долларов. В первые же недели после инаугурации нового президента свернули все проекты предшественника в сфере контроля над вооружениями. А в апреле 2017 года, как пишет The Washington Post, впервые в истории США президент лично обратился к NRA с дружеским посланием. В нем он обрушился с традиционными для него нападками на СМИ и голливудских либералов, которые критикуют оружейников. "Теперь у вас есть настоящий друг в Овальном кабинете", - поспешил заверить NRA Дональд Трамп.

В Америке все окей?

Так что можно со стопроцентной уверенностью сказать, что нынешняя драма в Лас-Вегасе не будет иметь никаких легальных последствий. Общество поскорбит, пошумит и успокоится. Флаги будут подняты, все об "одиноком волке" Стивене Пэддоке забудут. Уже теперь выдвигается предварительное объяснение его преступления: мол отец Пэддока был сумасшедшим и грабил банки, а его сын являлся неистовым игроком в казино.

И все? Для американцев - наверное. Но не для остального мира. Там, помимо очевидного теперь совета в духе Корнея Чуковского "Не ходите, дети, в Америку гулять", будут задаваться вопросом о том: как страна, живущая по архаичным законам двухсотлетней давности, может диктовать волю своим соседям по планете?

Один из моих друзей как-то спросил меня, в чем принципиальное различие между Россией и Америкой? Я, как человек, около 20 лет проработавший в Америке, в шутку ответил: "В России люди, увидев лежащего на улице смертельно больного человека, просят, чтобы вызвали "скорую". А в Америке над ним склоняются и, даже если он совсем не дышит, спрашивают: "Are you okay?" (" У вас все в порядке?")

У тебя все окей, Америка?