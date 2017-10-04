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Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней

 

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что автономная область объявит о независимости в течение нескольких дней. Он сказал об этом в среду в интервью вещательной корпорации ВВС.

"Правительство Каталонии начнет действовать в конце текущей недели или в начале следующей", - сказал Пучдемон.

1 октября в Каталонии прошло голосование по вопросу о выходе из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

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Каталония объявит о независимости в течение нескольких дней
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