В Сирии ликвидированы главари "Джебхат-ан-Нусры"

В результате спецоперации Минобороны РФ в Сирии ликвидировано командование террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра". Главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения", - сказал он.
При авиаударах использовались истребители Су-34 и Су-35.