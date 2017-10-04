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В Сирии ликвидированы главари "Джебхат-ан-Нусры"

 

В результате спецоперации Минобороны РФ в Сирии ликвидировано командование террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра", сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки "Джебхат-ан-Нусра". Главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения", - сказал он.

При авиаударах использовались истребители Су-34 и Су-35.

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