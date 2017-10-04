Минобороны о новых обстрелах армян

Вооруженные силы Армении в течение суток 94 раза нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта , сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Подразделения ВС Азербайджана были, кроме того, обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а также с дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.