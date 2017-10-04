В Северной Корее бензин продают только чиновникам

Продажа бензина на коммерческих заправках в Северной Корее прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением лишь высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб республики, сообщает японская газета Asahi.

Жесткие ограничения на продажу бензина, по мнению источников издания, направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН в сентябре ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР. Такое решение было принято в качестве санкции за проводимые Пхеньяном ядерные испытания в нарушение действующих международных запретов.

Газета утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727, которые выдаются исключительно высшей номенклатуре страны. О порядке заправки общественного транспорта и машин иностранцев пока данных нет, отмечает газета.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что в КНДР с начала года цены на бензин на коммерческих заправках подскочили в три раза.