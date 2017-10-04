В Бразилии предотвратили крупнейшее ограбление в истории страны

Полиция Сан-Паулу задержала 16 человек, подозреваемых в попытке ограбления банка, передает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию Globo.

Как сообщается, злоумышленники выкопали туннель глубиной 500 метров, который вел в хранилище Banco do Brasil. Согласно версии следствия, подозреваемые намеревались украсть миллиард реалов (примерно 318 миллионов долларов). В полиции установили, что злоумышленники потратили около миллиона долларов на строительство туннеля. Правоохранители заявили, что это ограбление могло стать самым крупным в истории страны.

Ранее туннель здесь уже использовался в тех же целях - в частности, для ограбления Центрального банка Бразилии в Форталезе. Тогда грабители реализовали намеченный план и унесли с собой около 52 миллионов долларов. Сам тот туннель был почти в восемь раз короче прорытого ныне.