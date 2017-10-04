Президент США Дональд Трамп на встрече с жителями Пуэрто-Рико, пострадавшим от двух сильнейших ураганов, раздавал продовольственные продукты и бросал в толпу рулоны бумажных полотенец.

Это случилось после брифинга по теме ситуации с ликвидацией последствий стихии с участием американского лидера и представителей местной власти.

Ранее произошел другой неоднозначный инцидент, связанный с визитом Трампа. В ходе брифинга он заявил, что пуэрториканцы «немного подпортили наш (США) бюджет, но все в порядке».