В России задержали убийцу азербайджанского чемпиона

В Челябинске оперативники уголовного розыска задержали 26-летнего Эльданиза Багирова, подозреваемого в убийстве спортсмена Рамиля Джаниева. Информацию об этом подтвердил руководитель следственного отдела по Курчатовскому району СУ СКР области Игорь Митрохин.

Багирова задержали в понедельник, 3 октября. Известно, что он жил в Троицке.

«Сейчас он водворен в ИВС в порядке статьи 91 УПК. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — сказал Игорь Митрохин.

Подробности дела пока не разглашаются.

Напомним: обладатель кубка мира, мастер спорта по кикбоксингу Рамиль Джаниев 8 сентября был убит возле его дома выстрелом из ружья.