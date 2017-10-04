«Последняя волна критики в адрес Азербайджана управляется, и мы знаем, кто за этим стоит», - с таким сенсационным заявлением выступил посол Азербайджана в Бельгии Фуад Искендеров в интервью сайту фонда EurActiv. Этот фонд – идеологический центр, специализирующийся в пропаганде европейских ценностей.

Все вопросы в интервью, опубликованном 2 октября, касались не сходящего с повестки дня так называемого «азербайджанского ландромата».

Представляем вашему вниманию наиболее любопытную часть этого интервью:

EurActiv: Отчет «Азербайджанский ландромат» навел тень в целом на позитивные отношения между Азербайджаном и Евросоюзом...

Фуад Искендеров: Все не так плохо, как пытаются представить СМИ. Азербайджан становится все ближе к Евросоюзу. Мы серьезнейшим образом работаем над проектом Южного газового коридора. У нас очень хорошая экономическая и коммерческая база, на основе которой можно формировать политику. И это не связано лишь с энергетической безопасностью. Южный газовый коридор является особым примером. Этот проект связывает двух членов Евросоюза – Италию и Грецию с двумя странами - кандидатами в ЕС – Турцией и Албанией, а также с ассоциативным партнером ЕС – Грузией и со страной - энергетическим партнером ЕС – Азербайджаном. В этот проект вовлечены различные типы стран - страны-члены, страны-кандидаты, ассоциативный партнер и стратегический партнер. Это проект, в котором реально нуждается программа «Восточное партнерство», и является наглядным примером управления проектами.

Чем ближе мы становимся к Европе, тем больше критики мы слышим. И во многих случаях эта критика надумана. Мы заинтересованы в близости с Европой, но некоторые силы хотят остановить это развитие и это движение. Азербайджан в этом году за три месяца дал старт пяти переговорным процессам с Евросоюзом

А эта волна критики направлена на ухудшение отношений между Азербайджаном и ЕС и отсрочку принятия политических решений.

EurActiv: В отчете «Азербайджанский ландромат» говорится о том, что при посредничестве различных компаний Азербайджан передал европейским политикам 2,9 миллиарда долларов на создание позитивного имиджа страны, несмотря на притеснения журналистов и нарушения прав человека. Каково Ваше отношение ко всему этому?

Фуад Искендеров: «Азербайджанский ландромат»... Что это такое? Это целиком фальшивое и искусственное название.

Я приведу один пример. Бельгийские СМИ опубликовали информацию об оффшорных транзакциях в объеме 1 миллион 300 тысяч евро. Мы затем опубликовали в СМИ Бельгии свой пресс-релиз. Эти деньги пошли на покупку экскаваторов, медицинского оборудования, оборудования инфраструктуры и других товаров. Все это Азербайджан приобрел у Бельгии. Все это было реализовано в офшорах, но эти офшоры – партнеры европейского рынка.

На примере Бельгии я показал, что в этом нет ничего криминального. Я говорю о Бельгии, потому что являюсь послом в этой стране. Ни одна из этих транзакций не пошла на поддержку терроризма, коррупцию, наркотики и т.д. А все это представили как отмывание денег.

Почему эти обвинения надуманы и голословны? Я бы призвал, чтобы вы посмотрели на историю и логику того, что произошло. 5 сентября в английской Guardian за подписью армянского журналиста вышла первая статья. Через несколько дней в этом же издании была опубликована очередная огромная статья, в которой критике подверглись Южный газовый коридор и ТАР. Сразу же за этим последовала реакция Европарламента. В резолюции о мировой коррупции упоминается лишь моя страна - без всяких разъяснений.

Представьте себе, в ООН входят 193 страны. Этот отчет - обо всем мире, а упоминается в нем лишь одно государство – Азербайджан.

Это показывает, что вся критика предвзята и необъективна, и за ней стоят те, кто не хочет сближения Азербайджана и Европы, кто не хочет, чтобы Азербайджан стал составной частью Европы.

EurActiv: Вы называете это сфальсифицированной пиар-кампанией. Но Вы признаете то, что в Азербайджане надо что-то менять?

Фуад Искендеров: Я не использую слово «сфальсифицированный», потому что в том отчете термин «отмывание денег» использован в корне неправильно. Переводы денег за покупку товаров представили как отмывание денег.

Кроме того, все эти статьи появились в европейских СМИ в одно и то же время. Только в Бельгии мы насчитали за неделю 15 таких статей. Сразу же возникает подозрение, что это – сдирижированная акция. Мне абсолютно ясно, что этим всем управляют.

Азербайджан - небольшая, толерантная, светская страна с десятимиллионным населением. В этой стране хорошие отношения между религиозными конфессиями, нет террористической угрозы и нелегальной миграции. Для чего же нужно оскорблять страну?

EurActiv: Европарламент проголосовал за проведение расследования попыток Азербайджана и других стран повлиять на решения Европарламента. А какова реакция на это Вашей страны и как Вам видится сотрудничество?

Фуад Искендеров: Я приведу один пример, и вам все станет ясно. С 2009 года по сегодняшний день Европарламент принял в отношении Азербайджана девять жестких, исключительно критических резолюций. Как Вы думаете, свидетельствует ли это об успешности нашей лоббистской деятельности?

Они обвиняют нас в лоббировании. Но если бы мы занимались этим, то наверняка чего-то добились бы. А вместо этого мы имеем девять жестких резолюций в отношении Азербайджана. Для сравнения скажу, что в отношении Армении не принято ни одной резолюции. Все эти критические замечания не соответствуют действительности. Мы иногда можем получить помощь от друзей, потому что мы – молодая страна. О каком лоббировании может идти речь?

EurActiv: Могут ли быть заинтересованы внешние силы в утечке банковских документов, указанных в отчете?

Фуад Искендеров: 20% нашей территории оккупированы. Оккупанты и те, кто стоит за ними, хотят представить нас как варваров. Мы четко понимаем это.

В сентябре Азербайджан и иностранные нефтяные компании подписали Контракт века. И атаки на Азербайджан в СМИ начались именно тогда.

Чем ближе мы становимся к Евросоюзу, тем сильнее становится критика в наш адрес. Эта критика не идет от организаций ЕС, она идет от других игроков. Их цель – представить Азербайджан в качестве мусульманских варваров, далеких от европейских ценностей. А с такой страной и говорить не нужно. Отмечу также, что мы ведем переговоры с Арменией в рамках международного права. А эти законы защищают территориальную целостность и суверенитет государств. Как можно это изменить? Поэтому противную сторону пытаются представить коррупционерами и варварами...