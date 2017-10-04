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Аллахшукюр Пашазаде о нападках на него

 

Председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде дал обширное интервью государственному телеграфному агентству АзерТАдж, в котором, наряду с прочим, прокомментировал серию критических публикаций о нем в ряде СМИ.

А.Пашазаде отметил, что на протяжении 40 лет носит титул шейхульислама и в течение всего этого времени был верен своему моральному долгу и не сворачивал с пути праведности.

«Уважение к шейхульисламу является вопросом, исходящим от национально-духовных ценностей нашего народа и сформировавшегося за века менталитета. Когда определенные силы начали целенаправленно распространять обо мне клеветническую информацию, мне стали звонить простые верующие и высокопоставленные люди, выражая поддержку мне и негодование этими публикациями», - сказал он.

К этому А.Пашазаде добавил, что возглавляемое им УМК ограничилось лишь распространением соответствующего официального заявления.

«Однако не стоит исключать того, что все это является провокацией определенных сил, которые хотят нанести ущерб отношениям между религией и государством. Отвечать этим сплетникам, основной задачей которых является нанесение ущерба интересам страны, было бы пустой тратой времени. Мы отвечаем на всю эту клевету своей деятельностью и службой народу, государственности и нашим национально-духовным ценностям», - сказал он.

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