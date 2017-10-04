Səba еженедельно открывает по новому магазину

Единственный производитель куриного мяса в Азербайджане, чья халяльность подтверждается международным сертификатом

Компания Səba, являющаяся единственным в Азербайджане производителем куриного мяса, халяльность которого подтверждена международным сертификатом, расширяет сеть магазинов с тем, чтобы напрямую оказывать услуги своим потребителям. Только в сентябре в различных регионах страны было открыто пять мясомолочных магазинов Səba.

«Мы поставили перед собой цель расширять сеть магазинов Səba теми же темпами. Потребители продукции Səba из всех регионов республики обращаются к нам с просьбами об открытии у них наших магазинов. Магазины Səba – это не только места продажи любимого бренда, расположенные к тому же вблизи от дома. Помимо прочего, наши магазины – это еще и места постоянной работы их сотрудников. Перед тем как взять продавцов на работу, мы проводим для них профессиональные тренинги, прививаем им качества, необходимые для того, чтобы покупатель всегда оставался доволен фирменным нашим обслуживанием», - рассказывают в компании Səba.

Все - свежее и в шаговой доступности

Миссия магазинов Səba, представленных как сеть небольших лавок «шаговой доступности», заключается в том, чтобы обеспечить скорейшую доставку продукции из цехов на прилавки – еще до того, как ее температура, приобретенная при охлаждении, начнет меняться. В этих магазинах предлагается продукция, которую Səba не отпускает ни в один из других маркетов, – свежая курятина кусками, субпродукты, а также молочная продукция вразвес, к коей относятся сметана, творог, сюзьма, сливки и др. Причина этому крайне проста – каждый покупатель может, не отходя далеко от дома, приобрести ровно столько свежей продукции Səba, сколько требуется его семье на день.

Еще одним отличием магазинов Səba является то, что только здесь можно приобрести и такую высококачественную продукцию бренда, как колбаса и сосиски.

Самые современные технологии - на страже вкуса и качества: система охлаждения воздухом

Система охлаждения воздухом – это одна из самых современных технологий, внедренных на птицефермах компании. Ощипанные и выпотрошенные курицы подвешиваются вниз головами и кружат над потоками воздуха, охлаждающегося с 39 до 0 градусов по Цельсию. Применяя технологию воздушного охлаждения с 2015 года, компания, таким образом, свела к нулю вероятность наличия воды в курятине Səba. Это технология позволяет сохранять исключительно удельный вес курицы, а также обеспечивать высокое качество и вкус производимой куриной продукции.

Польза в каждом нововведении

Как сообщили в компании Səba, каждый раз при открытии нового ее магазина покупателей ожидают специальные предложения.