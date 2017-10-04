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МЧС о спасенных российских гражданах

 

3 октября 2017 года в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Азербайджана поступило сообщение из Государственной морской администрации о том, что двое граждан России оказались в экстремальной ситуации в труднопроходимой горной местности вблизи села Пирибейли Шемахинского района, сообщает пресс-служба МЧС.

К поиску туристов были привлечены живая сила и техника Войск гражданской обороны МЧС, а также вертолет «Ка-32А» авиаотряда названного ведомства.

В результате поисково-спасательных работ было определено местонахождение пропавших туристов. Автомобиль марки «Ниссан», в котором они находились, был отбуксирован в Шамаху.

Кроме того, была оказана помощь троим местным жителям, застрявшим на автомобиле марки «УАЗ» на той же территории.

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