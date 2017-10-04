Казалось, что 27 сентября Постоянная парламентская Комиссия Армении по внешним отношениям поставила точку в вопросе об инициативе прозападного блока «Елк» («Выход») о выходе Армении из Евразийского экономического союза. Подавляющим большинством голосов инициатива была отвергнута, а соратник армянского президента, глава комиссии Армен Ашотян заявил, что «обсуждение этого вопроса завершилось».

Однако, как выяснилось, была поставлена не точка, а многоточие: голосование по законопроекту о выходе Армении из ЕАЭС все равно прошло в парламенте утром 4 октября. Фракция «Елк» нашла лазейку в правилах. По словам спикера Национального собрания Армении Ары Баблояна, которого цитируют армянские СМИ, «хотя головная комиссия – Постоянная комиссия по внешним связям дала отрицательное заключение по проекту, однако, в соответствии с конституционным законом «О регламенте Национального Собрания», вопрос признан оппозиционной фракцией внеочередным. Посему мы должны обсудить его». Иными словами, вопросы, признанные оппозиционными фракциями внеочередными, включаются в повестку дня каждого второго четырехдневного заседания.

Возможно, это случайность, но 2 октября в Ереване побывал еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан, а уже 4 октября армянский парламент возвращается к, казалось бы, закрытой и обреченной на провал инициативе. Возможно, случайность и то, что уже 7 октября в регион прибывают сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Но все-таки попытка подтвердить тренд движения Армении на Запад – налицо. Что это может означать – оговорим чуть ниже, а пока интересно было бы услышать аргументацию сторонников и противников выхода Армении из Евразийского союза.

Начнем с того, что, как выяснилось на сегодняшних обсуждениях, на утреннем заседании 4 октября за выход из ЕАЭС выступила только фракция «Елк». Остальные фракции– АРФ «Дашнакцутюн», «Блок Царукян» и Республиканская партия Армении – проголосуют «против». То есть инициатива гарантированно не проходит.

Но какие же аргументы у сторон? Депутат от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Айк Бабуханян, как передает армянское издание «Панорама», заявил, что нельзя связывать все негативные явления в Армении со вступлением республики в состав Евразийского экономического союза.

«По такой логике я могу сказать: раз уж Армения с 2003 года состоит в Совете Европы, то, быть может, нам следует увязать все упущения именно с этим? Или можно пойти дальше – добраться до сотрудничества с МВФ, Всемирным банком. Что же, давайте видеть корни всех бед в этом и создавать комиссии по прекращению сотрудничества с этими структурами», – сказал парламентарий, отметив, что это - чрезвычайно легкомысленный подход.

«Чего вы хотите? Перенести сюда неолиберальные европейские ценности, гей-парады, меньшинства, секты и прочее?! Это то, что на сегодня диктуется рядом наших партнеров. Хотите варианта с Украиной и Молдовой?! Полагаю, нет никакого основания создавать подобную комиссию», – сказал депутат.

В свою очередь вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов уверяет, что большая часть общественности Армении выступает против выхода республики из ЕАЭС. По его словам, «нужно не пересматривать приоритеты, а углублять связи в сфере безопасности с ОДКБ и ЕАЭС».

А вот Мане Тандилян, представитель блока «Елк», недавно побывавшая в Баку, как и Армен Ашотян, уверена: «Выход Армении из ЕАЭС откроет для армянских товаров путь на европейский платежеспособный рынок… Выйдя из состава Евразийского экономического союза, Армения сможет довести до конца соглашение об ассоциации с Евросоюзом, вокруг которого годами велись переговоры».

Известный российский аналитик и журналист Вадим Дубнов в беседе с haqqin.az по данному поводу отметил, что возобновление инициативы о выходе Армении из ЕАЭС ни к чему не приведет.

«В Армении есть небольшая антикремлевская и проевропейская политическая и общественная ниша. Достаточно либеральная фракция «Елк», существующая, при всем своем либерализме, в полном согласии с властью, является некоей проекцией этих общественных настроений», - заявил Дубнов.

Как отмечает эксперт, армянская власть устроена достаточно своеобразно: партия власти (Республиканская партия Армении. – Ред.) смогла инкорпорировать в себя все, в том числе и абсолютно антагонистические друг другу, силы. «И РПА периодически нажимает на разные регистры. В настоящее время армянское общество возбуждено подписанием в ноябре соглашения с Евросоюзом, и поэтому сейчас нынешний регистр будет сдержанно, но звучать».

- Может ли быть это попыткой что-то выторговать у Москвы, скажем, в преддверии приезда в регион международных посредников по Карабаху?

- Я не думаю, что это какая-то серьезная внешнеполитическая прагматическая вещь. Это является частью общей формы политического позиционирования Армении между Западом и Россией. Ереван с разной степенью успешности пытается балансировать.

Конечно же, выхода Армении из Евразийского союза ожидать не стоит. Но мы будем наблюдать подписание соглашения с Евросоюзом, которое не будет сильно противоречить ЕАЭС.

- То есть все затевалось для успокоения армянского общества, которое хочет движения на Запад?

- Я бы не сказал, что армянское общество хочет движения на Запад. Но, повторюсь, есть такая ниша, одна из граней политического многогранника. И в условиях той модели власти, которая есть в Армении, армянская элита достаточно грамотно отыгрывает эту тему.