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Евросоюз оштрафует американские корпорации

 

Евросоюз намерен взыскать с Amazon несколько сотен миллионов евро. Речь идет о задолженности американской компании по налогам, недоплаченным в Люксембурге. До этого «счет» на 13 миллиардов евро за аналогичные нарушения в Ирландии был выставлен Apple. Следующей в этом списке может стать корпорация McDonald's, сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время объявит о своем решении в отношении Amazon.com Inc, утверждает издание. Таким образом американская корпорация станет очередным «скальпом» комиссара ЕС по конкуренции Маргрете Вестагер в ее борьбе с налоговыми лазейками, используемыми транснациональными компаниями.

На кону миллиарды евро фискальных сборов, которые компании не доплатили, укрывшись в "уютных" юрисдикциях. Источник Bloomberg сообщил, что аналогичные решения в ближайшее время могут быть приняты в отношении корпорации McDonald's, которая должна будет доплатить 500 миллионов долларов налогов.

В августе прошлого года ЕК предъявила претензии Apple. После проведенного расследования еврочиновники пришли к выводу, что особенности налогового режима в Ирландии позволили Apple избежать налогообложения почти со всех прибылей, получаемых от продажи продукции на рынке ЕС. Произошло это потому, что все продажи компания зарегистрировала в Ирландии, а не в тех странах, где действительно была реализована ее продукция.

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