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Прокурор потребовал приговорить террориста к 12 годам тюрьмы haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в терроризме и других преступлениях Фарида Садыгова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

На заседании под председательством судьи Рахиба Салманова выступил прокурор. Он потребовал приговорить Ф. Садыгова к 12 годам лишения свободы.

Процесс продолжится 6 октября.

Согласно обвинительному акту, Фарид Садыгов по прозвищу «Абдулхалид» поддерживал связь с Гарибом Дамировым, Мухаммедом Улугбековым и другими лицами для распространения в Азербайджане идей террористической организации ИГИЛ. Они хотели посеять панику среди населения, совершив теракт на территории БГУ, Исламского университета и Нефтяной академии. Также члены группы планировали совершить нападения на винные магазины и ломбарды в Северном регионе.

В ходе спецоперации СГБ члены группировки были уничтожены, а Ф. Садыгов - арестован. Он обвиняется по статьям 218.1 (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений) и 214 (терроризм) УК Азербайджана.

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Прокурор потребовал приговорить террориста к 12 годам тюрьмы haqqin.az из зала суда
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