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МИД Турции о поездке своих граждан в Карабах

 

Министерство иностранных дел Турции предупредило своих граждан о недопустимости посещения оккупированных территорий Азербайджана, сообщает Haber 7.

«В заявлении МИД от 29 сентября 2017 года говорится о том, что Турция солидарна с братским Азербайджаном, в том, чтобы положить конец продолжающейся вот уже 25 лет оккупации некоторых азербайджанских территорий. В связи с этим посещать оккупированные территории Азербайджана без разрешения властей страны запрещено. Посещение оккупированных территорий противоречит международному праву и законам Азербайджана.

Также напоминаем, что все, кто незаконно посещает оккупированные территории, не смогут получить консульскую поддержку», - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу, войдя в предварительный сговор с лицами в Армении и на оккупированных азербайджанских территориях, без согласия соответствующей исполнительной власти и документов пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана вне контрольно-пропускных пунктов, то есть умышленно пересекли территорию Армении и незаконно посетили Ханкенди и другие населенные пункты Карабаха.

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