За рулем был не сын Фазаила Агамалы, а сын депутата Фазаила Ибрагимли

Накануне агентство Report сообщило о том, что сын депутата Фазаила Агамалы - Ялчын Агамалы сбил пешехода в Насиминском районе. В результате ошибки, допущенной журналистами, была распространена неверная информация, сообщает haqqin.az. Ситуацию усугубило и отсуствие комментариев со стороны правоохранительных органов Азербайджана.

Накануне сын депутата парламента, зампредседателя Партии гражданской солидарности (ПГС) Фазаила Ибрагимли 30-летний Турал Ибрагимли на автомобиле марки Jeep Wrangler с государственным регистрационным знаком 90-BJ-555 сбил переходившего дорогу студента Азербайджанского государственного экономического университета 18-летнего Гариба Шакир оглу Нуруллаева.

В результате инцидента, произошедшего перед зданием Медицинского университета, пешеход получил травмы и с помощью водителя был доставлен в Клинический медицинский центр №1.