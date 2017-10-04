В результате аномальных дождей затопило поселок Масазыр.
На видеокадрах, распространенных в соцсетях, видно, что почти полностью исчезли под водой несколько припаркованных автомобилей.
Дожди создали проблемы также и в других районах Баку.
В результате аномальных дождей затопило поселок Масазыр.
На видеокадрах, распространенных в соцсетях, видно, что почти полностью исчезли под водой несколько припаркованных автомобилей.
Дожди создали проблемы также и в других районах Баку.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.